السبت 2026-01-17 07:53 م

حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي

ت
جانب من الجولة
 
السبت، 17-01-2026 06:56 م
الوكيل الإخباري- عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اليوم السبت جلسة تقييم للأداء مع رئيسة لجنة بلدية رحاب لينا الزعبي وموظفي البلدية للاطلاع على واقع العمل السياحي وما تحقق ضمن البرامج والمشاريع القائمة.اضافة اعلان


وقام حجازين بجولة ميدانية لمتابعة تأهيل المسار السياحي في قضاء رحاب للوقوف على احتياجات القرية التراثية لا سيما ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي وتحسين أعمال الإنارة، وبما يسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية وتحسين تجربة الزوار.

وتم خلال اللقاء بحث حماية الأراضي السياحية والمواقع التراثية والكنائس في رحاب، إضافة إلى تطوير المرافق الخدمية المرتبطة بها، إضافة إلى إنشاء مركز ضيافة وعقد دورات تدريبية للإدلاء السياحيين المحليين وتدريبات منتهية بالعمل لصناعة الشموع والتحف اليدوية وغيرها من الأعمال المنزلية المحلية وتحسين البنية التحتية في إطار رؤية شاملة للنهوض بالواقع السياحي في رحاب، بما ينسجم مع خطط الوزارة للتنمية السياحية المستدامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار

ت

أخبار محلية سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

ز

أخبار محلية وزير الشباب يترأس اجتماع المنظمة العليا لبطولة آسيا للكراتيه

ت

أخبار محلية حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي

ت

أخبار محلية الحكومة: اجتماعات اللجنة الأردنية القطرية سينتج عنها توقيع مذكرات تفاهم والبرامج التنفيذية

و

أخبار محلية القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات نفذته الكتيبة الخاصة 101

ت

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش مشروع نظام الإعلام الرقمي وقضايا مهنية



 






الأكثر مشاهدة