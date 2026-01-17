حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي

وقام حجازين بجولة ميدانية لمتابعة تأهيل المسار السياحي في قضاء رحاب للوقوف على احتياجات القرية التراثية لا سيما ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي وتحسين أعمال الإنارة، وبما يسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية وتحسين تجربة الزوار.
وتم خلال اللقاء بحث حماية الأراضي السياحية والمواقع التراثية والكنائس في رحاب، إضافة إلى تطوير المرافق الخدمية المرتبطة بها، إضافة إلى إنشاء مركز ضيافة وعقد دورات تدريبية للإدلاء السياحيين المحليين وتدريبات منتهية بالعمل لصناعة الشموع والتحف اليدوية وغيرها من الأعمال المنزلية المحلية وتحسين البنية التحتية في إطار رؤية شاملة للنهوض بالواقع السياحي في رحاب، بما ينسجم مع خطط الوزارة للتنمية السياحية المستدامة.
