حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي

الوكيل الإخباري- عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اليوم السبت جلسة تقييم للأداء مع رئيسة لجنة بلدية رحاب لينا الزعبي وموظفي البلدية للاطلاع على واقع العمل السياحي وما تحقق ضمن البرامج والمشاريع القائمة.





وقام حجازين بجولة ميدانية لمتابعة تأهيل المسار السياحي في قضاء رحاب للوقوف على احتياجات القرية التراثية لا سيما ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي وتحسين أعمال الإنارة، وبما يسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية وتحسين تجربة الزوار.



وتم خلال اللقاء بحث حماية الأراضي السياحية والمواقع التراثية والكنائس في رحاب، إضافة إلى تطوير المرافق الخدمية المرتبطة بها، إضافة إلى إنشاء مركز ضيافة وعقد دورات تدريبية للإدلاء السياحيين المحليين وتدريبات منتهية بالعمل لصناعة الشموع والتحف اليدوية وغيرها من الأعمال المنزلية المحلية وتحسين البنية التحتية في إطار رؤية شاملة للنهوض بالواقع السياحي في رحاب، بما ينسجم مع خطط الوزارة للتنمية السياحية المستدامة.

