الثلاثاء 2026-05-26 01:05 ص

حدائق الجبيهة تشهد تفاعلًا واسعًا في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80

علم الأردن
الإثنين، 25-05-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري-   شهدت حدائق الجبيهة تفاعلاً كبيرًا من قبل المواطنين مع الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة، التي أقيمت مساء اليوم وسط فرحة ومشاركة جماهيرية واسعة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالات، فقرات فلكلورية قدمتها فرقة شابات السلط وحفلاً غنائيًا أحياه الفنان سعد أبو تايه وفقرة المواهب الشابة التي قدمها أحمد الجابري من خلال وصلات غنائية، كما تضمنت الفعاليات عرضًا احتفاليًا مباشرًا عبر الشاشات وعروضًا مسرحية للأطفال وفقرات متنوعة تفاعل معها الحاضرون بشكل لافت.

 
 


