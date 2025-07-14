حدائق الحسين تنبض بالحياة في رابع أمسيات صيف عمّان 2025

وتألق الفنانون حسام ووسام اللوزي، ورامي شفيق، ومحمد الحوري، على مسرح المهرجان، حيث قدموا باقة من الأغاني التي مزجت بين الطرب الأصيل والأغاني التراثية والوطنية، وسط أجواء حماسية من الجمهور.
وتخللت الأمسية عرضا مسرحيا للفنان حسين طبيشات بعنوان: "أصايل والزمن مايل"، تناول فيه قضايا اجتماعية بأسلوب كوميدي، نال استحسان الحضور.
ولم تخل الفعالية من الفقرات الموجهة للأطفال، حيث خصصت مساحات ترفيهية تضمنت عروضا مسرحية مثل "دمى الأراجوز" و"سمسم العطار"، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، وتوزيع الهدايا، ما أضفى طابعا عائليا دافئا على الأمسية.
ويضم المهرجان أيضًا منطقة مخصصة للمنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، إلى جانب توفير مواقف مجانية للزوار وخدمة نقل داخلي ضمن حدائق الحسين لتسهيل الوصول.
وأكدت أمانة عمّان الكبرى أن فعاليات المهرجان، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي، تأتي في إطار رؤيتها الهادفة إلى دعم الحراك الثقافي والسياحي في العاصمة، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وممتعة للمواطنين وزوار الأردن.
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