حدائق الملكة رانيا تنظم يوماً طبياً مجانياً

07:55 م

الوكيل الإخباري- نظمت حدائق الملكة رانيا العبدالله التابعة لأمانة عمان الكبرى يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين MAP Jordan، بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية وتعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الاجتماعية صدام الحجاحجة. اضافة اعلان





وشارك في اليوم الطبي، الذي استفاد من فعالياته 1800 شخص من مختلف الفئات العمرية، أطباء ومتطوعين من عدة تخصصات طبية و تمريضية، اضافة الى متطوعين من طلاب الجامعات، وعدد من الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة التي ساهمت في توفير المستلزمات الطبية والأدوية والخدمات اللوجستية.





وثمنت مديرة حدائق الملكة رانيا

العبد الله رشا الشواربة، التعاون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، والمؤسسات الداعمة، مؤكدة على أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في خدمة المجتمع وتتنظيم الانشطة والمبادرات التي تعود بالفائدة على المواطنين وتقدم افضل الخدمات لهم.





وقالت الشواربة ان استضافة حدائق الملكة رانيا العبد الله لهذا اليوم الطبي تأتي انطلاقاً من دورها المجتمعي في احتضان المبادرات الهادفة إلى خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم





من جانبها أشادت المديرة التنفيذية للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، شيرين شاهين، بأهمية التعاون مع امانة عمان مشيرة الى ان تنظيم هذا اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج الصحية التي ستنفذها الجمعية بهدف تعزيز وصول الخدمات الطبية إلى الفئات المستهدفة والتخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر



وقالت شاهين ان الجمعية تحرص على أن تكون الخدمات الصحية متاحة للجميع بهدف الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، انسجاماً مع رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.







وشهد اليوم الطبي إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين استفادوا من الخدمات والاستشارات الطبية و الصحية في تخصصات الطب العام، والباطنية، والأطفال، والجلدية، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، وهشاشة العظام، إلى جانب خدمات التغذية والتوعية الصحية.





