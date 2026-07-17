حدادين يتوج بالميدالية البرونزية ببطولة آسيا للجوجيتسو

الوكيل الإخباري- توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي تقام في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

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ونال حدادين برونزية وزن فوق 94 كغم، ليرفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات (فضيتان وثلاث برونزيات).