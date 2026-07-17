حدادين يتوج بالميدالية البرونزية ببطولة آسيا للجوجيتسو

ونال حدادين برونزية وزن فوق 94 كغم، ليرفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات (فضيتان وثلاث برونزيات).
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم غد السبت بمشاركة 3 لاعبات في فئة السيدات وهن، مايا اسحاقات وزن تحت 63 كغم وزينة صالح وزن فوق 70 كغم وكاتيا بينو وزن تحت 48 كغم.
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