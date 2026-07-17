الجمعة 2026-07-17 11:29 م

حدادين يتوج بالميدالية البرونزية ببطولة آسيا للجوجيتسو

ب
حدادين يتوج بالميدالية البرونزية ببطولة آسيا للجوجيتسو
 
الجمعة، 17-07-2026 09:02 م

الوكيل الإخباري- توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي تقام في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

اضافة اعلان


ونال حدادين برونزية وزن فوق 94 كغم، ليرفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات (فضيتان وثلاث برونزيات).


ويختتم المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم غد السبت بمشاركة 3 لاعبات في فئة السيدات وهن، مايا اسحاقات وزن تحت 63 كغم وزينة صالح وزن فوق 70 كغم وكاتيا بينو وزن تحت 48 كغم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي عاجل القيادة المركزية الأمريكية تشن الجولة السابعة من الضربات على إيران

ب

أخبار محلية الحكومة اليمنية ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمّان

ل

أخبار محلية انطلاق منافسات بطولة المملكة للأشبال والزهرات في التايكواندو

ل

أخبار محلية إقبال لافت على فعاليات "صيف الأردن" في ساحة الثورة بالعقبة

ز

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي

ز

عربي ودولي زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا

ز

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المعايعة وعكروش

ز

أخبار محلية بلدية الرمثا تبحث التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه



 
 






الأكثر مشاهدة

 