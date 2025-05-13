الثلاثاء 2025-05-13 09:56 ص
 

حدث غير مرخص يرتكب مخالفة خطيرة ويتسبب بحادث في المفرق

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي أمس الإثنين ، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة جرى إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي .اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم الالتزام والتقيد بإرشادات المرور .

كما وقع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل محطة وادي العرب باتجاه اربد ، حيث أسفر الحادث عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة 

وضمن اختصاص محافظة المفرق ، جرى التعامل مع حادث سير بعد قيام حدث غير مرخص بالقيادة عكس اتجاه السير والتي تعتبر من أخطر المخالفات وأكثرها تسبباً بحوادث السير المؤسفة "بحسب إدارة السير"  ، متسبباً بحادث سير ، إذ نتج عن الحادث إصابة بسيطة جرى إسعافها إلى أقرب مستشفى .

 
 
gnews

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