الثلاثاء 2025-03-25 02:52 م
 

حرائق غابات تجتاح كوريا الجنوبية تزامنًا مع وجود منتخبنا الوطني - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   حذر مسؤولون حكوميون اليوم الثلاثاء من أن حرائق الغابات في بلدة أويسونغ بجنوب شرق كوريا الجنوبية تبدو وكأنها خرجت عن السيطرة بسبب الرياح القوية غير المتوقعة والطقس الجاف للغاية.اضافة اعلان


وارتفعت مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات في بلدة أويسونغ، على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، بأكثر من 4000 هكتار خلال الليل إلى 12699 هكتارا اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من جهود مكافحة الحرائق الشاملة التي تبذلها السلطات.

وذكرت هيئة الغابات الكورية أن معدل إطفاء الحرائق في أويسونغ شهد تراجعا خلال اليوم الماضي، حيث انخفض من 60% مساء الاثنين إلى 54% في الساعة التاسعة صباح الثلاثاء.

وقال مسؤولون إن مزيجا من الرياح القوية غير المتوقعة والطقس الجاف للغاية يعوق جهود مكافحة الحرائق هناك.

وأضاف المسؤولون أنه مع استمرار توسع حرائق الغابات، يشعر رجال الإطفاء بمزيد من الإنهاك، مشيرين إلى أن أحد رجال الإطفاء من محطة إطفاء سانغجو تم نقله إلى المستشفى بعد ظهر يوم الاثنين بعدما ظهرت عليه أعراض الدوار والقيء أثناء مشاركته في إطفاء الحرائق في أويسونغ.

وتخطط السلطات لتعبئة 77 مروحية و3154 فردا اليوم لاحتواء حرائق الغابات في أويسونغ، مع امتداد الحريق إلى مدينة أندونغ المجاورة.

وفي وقت سابق اليوم قالت الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش نشر حوالي 5000 من أفراد الخدمة و 146 مروحية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات.

ومنذ يوم الجمعة، اجتاحت حرائق الغابات العديد من البلدات الجنوبية الشرقية، بما في ذلك سانتشيونغ، حيث أحرقت أكثر من 14,000 هكتار من الغابات وأدت إلى سقوط 15 ضحية، بما في ذلك 4 وفيات.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يتواجد في كوريا الجنوبية لمواجهة المنتخب الكوري ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026 


روسيا اليوم
 
gnews

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