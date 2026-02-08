حراك تجاري نشط في أسواق المزار الجنوبي بالكرك قبيل رمضان

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك نشاطا تجاريا ملحوظا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزايد إقبال المواطنين على شراء المواد التموينية والسلع الغذائية الأساسية، وسط استعدادات مبكرة من التجار لتوفير احتياجات السوق وضمان استقرار التزويد.

اضافة اعلان



وأفاد عدد من أصحاب المحال التجارية في المزار الجنوبي، بأن الطلب يتركز على المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت والتمور واللحوم، إلى جانب الحلويات الرمضانية، مؤكدين توفر مخزون كاف من السلع يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.



من جهتها، كثفت بلدية موته والمزار الجنوبي جهودها الرقابية والتنظيمية قبل حلول شهر رمضان من خلال تنفيذ جولات ميدانية يومية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية وصلاحية المواد الغذائية وتنظيم حركة البيع والشراء، لا سيما في المناطق التي تشهد اكتظاظا قبيل الإفطار.



وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور عبدالله العبادلة النعيمات، أن فرق الرقابة الصحية وتنظيم الأسواق تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الاشتراطات الصحية، إضافة إلى متابعة النظافة العامة وإزالة التعديات على الأرصفة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة المتسوقين.



ودعا المواطنين في لواء المزار الجنوبي إلى الشراء المعتدل وعدم التهافت على السلع، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن التعاون المجتمعي يشكل عاملا أساسيا في الحفاظ على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.