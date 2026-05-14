حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

الخميس، 14-05-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةاضافة اعلان
 
 


