الأحد 2026-05-17 12:06 م

حرس الحدود يُفشل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة

الأحد، 17-05-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الأحد، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، حيث جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. اضافة اعلان
 
 


