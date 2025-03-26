حركة تجارية نشطة في محافظة الكرك استعدادا للعيد

الوكيل الإخباري- تشهد الأسواق التجارية في محافظة الكرك حركة نشطة وانتعاشة ملحوظة، خصوصا على شراء الألبسة.

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وتوقع التجار في المحافظة، أن ترتفع وتيرة الإقبال كلما اقترب العيد، خاصة أنهم قاموا بالتحضير لهذه المناسبة من خلال توفير السلع والمنتجات بكميات لتلبية جميع احتياجات المواطنين التسويقية وبأسعار مناسبة لمختلف الفئات.