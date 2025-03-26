حركة تجارية نشطة في محافظة الكرك استعدادا للعيد

وتوقع التجار في المحافظة، أن ترتفع وتيرة الإقبال كلما اقترب العيد، خاصة أنهم قاموا بالتحضير لهذه المناسبة من خلال توفير السلع والمنتجات بكميات لتلبية جميع احتياجات المواطنين التسويقية وبأسعار مناسبة لمختلف الفئات.
وعبر أصحاب محال تجارية وملابس وحلويات ومطاعم من مختلف أنحاء محافظة الكرك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن ارتياحهم لما تشهده الحركة التجارية في الأسواق مع قرب حلول عيد الفطر.
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