حركة تجارية وسياحية نشطة في أسواق جرش استعدادًا لعيد الأضحى

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق محافظة جرش حركة نشطة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى جانب السياحة الداخلية، وسط استعدادات مكثفة من التجار والجهات الرسمية لضمان توفير جميع المستلزمات الغذائية والملبوسات والحلويات للمواطنين.

وقال محافظ جرش، مالك خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع المواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى متوفر في أسواق المحافظة، مشيرًا إلى تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وعلى مواقع ذبح الأضاحي.