الأربعاء 2026-05-27 12:37 ص

حركة تجارية وسياحية نشطة في أسواق جرش استعدادًا لعيد الأضحى

الثلاثاء، 26-05-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري-    تشهد أسواق محافظة جرش حركة نشطة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى جانب السياحة الداخلية، وسط استعدادات مكثفة من التجار والجهات الرسمية لضمان توفير جميع المستلزمات الغذائية والملبوسات والحلويات للمواطنين.

وقال محافظ جرش، مالك خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع المواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى متوفر في أسواق المحافظة، مشيرًا إلى تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وعلى مواقع ذبح الأضاحي.


وأشار إلى تعزيز دوريات السير في المناطق التي تشهد ازدحامات، خاصة في وسط المدينة، لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين أثناء التسوق، داعيًا المواطنين وأصحاب المحال إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات.

 
 


