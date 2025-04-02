حركة تنزه نشطة خلال عطلة العيد في الرصيفة

01:01 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725942 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت الحدائق العامة في مدينة الرصيفة خلال عطلة عيد الفطر السعيد حركة تنزه نشطة وإقبالاً من العائلات للتمتع بأجواء العيد والترويح عن النفس. اضافة اعلان





وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن الحدائق بدأت استقبال الزوار منذ الإثنين، أول أيام العيد ، مشيرًا إلى أن البلدية أعادت تأهيل معظم الحدائق العامة في المدينة وتجهيزها بالشكل المناسب لاستقبال الزوار في كافة المناسبات وتوفير سبل الراحة والسلامة العامة فيها، خاصة للأطفال.