حركة تنزه نشطة خلال عطلة العيد في الرصيفة

وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن الحدائق بدأت استقبال الزوار منذ الإثنين، أول أيام العيد ، مشيرًا إلى أن البلدية أعادت تأهيل معظم الحدائق العامة في المدينة وتجهيزها بالشكل المناسب لاستقبال الزوار في كافة المناسبات وتوفير سبل الراحة والسلامة العامة فيها، خاصة للأطفال.
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