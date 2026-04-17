حركة سياحية نشطة في جرش

وتوافد آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها على مواقع مختلفة في محافظة جرش، مثل المواقع السياحية الأثرية والمحميات والغابات.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار ومدير برنامج "أردننا جنة" الدكتور أحمد الرفاعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة وعبر مديرياتها وفرت الخدمات العامة والمعلومات في المواقع السياحية الأثرية، لضمان حصول الزائر على ما يحتاجه من معرفة خلال زيارته لمدينة جرش الأثرية.
وأضاف الرفاعي، أنه جرى تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار للمواقع السياحية والتاريخية داخل المحافظة، وتكثيف الزيارات الرقابية على المنشآت السياحية التي تشهد إقبالا من قبل الزوار.
وبين، أن عدد الزوار ارتفع بعد تعزيز وتفعيل برنامج "أردننا جنة"، حتى يستفيد المواطنون من حملات التنزه بأسعار تشجيعية مناسبة وضمن برامج سياحية منظمة ومنوعة وهادفة تشمل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة لإدامة الحركة السياحية خلال الظروف المحيطة بالمنطقة.
أخبار متعلقة
-
الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته
-
نائب عام عمّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم
-
مفتي عام المملكة: الأحد أول أيام شهر ذي القعدة
-
الأمن العام يواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية البيئية
-
توضيح حكومي بشأن اسعار اللحوم وموعد انخفاضها
-
العيسوي يعزي عشيرة الفريحات
-
العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة
-
من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن