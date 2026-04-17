حركة سياحية نشطة في جرش

الوكيل الإخباري- شهدت المواقع السياحية في محافظة جرش خلال عطلة نهاية الأسبوع، حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

وتوافد آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها على مواقع مختلفة في محافظة جرش، مثل المواقع السياحية الأثرية والمحميات والغابات.



وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار ومدير برنامج "أردننا جنة" الدكتور أحمد الرفاعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة وعبر مديرياتها وفرت الخدمات العامة والمعلومات في المواقع السياحية الأثرية، لضمان حصول الزائر على ما يحتاجه من معرفة خلال زيارته لمدينة جرش الأثرية.



وأضاف الرفاعي، أنه جرى تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار للمواقع السياحية والتاريخية داخل المحافظة، وتكثيف الزيارات الرقابية على المنشآت السياحية التي تشهد إقبالا من قبل الزوار.