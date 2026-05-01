حركة سياحية نشطة في عجلون وأكثر من 7 آلاف زائر للتلفريك

الوكيل الإخباري- شهدت المواقع الأثرية والسياحية في محافظة عجلون، خلال اليومين الماضيين، حركة سياحية نشطة، مع توافد آلاف الزوار للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتراثية التي تتميز بها المحافظة.

اضافة اعلان



وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون استقبل ما يزيد على 7 آلاف زائر يومي أمس واليوم في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد على الوجهات السياحية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأجواء.