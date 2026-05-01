الجمعة 2026-05-01 07:21 م

حركة سياحية نشطة في عجلون وأكثر من 7 آلاف زائر للتلفريك

تلفريك عجلون يسجل مليون زائر منذ انطلاقه
الجمعة، 01-05-2026 06:46 م

الوكيل الإخباري-   شهدت المواقع الأثرية والسياحية في محافظة عجلون، خلال اليومين الماضيين، حركة سياحية نشطة، مع توافد آلاف الزوار للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتراثية التي تتميز بها المحافظة.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون استقبل ما يزيد على 7 آلاف زائر يومي أمس واليوم في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد على الوجهات السياحية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأجواء.


وبيّن المعايطة، أن المشروع يشهد إقبالاً لافتاً من العائلات والزوار من مختلف محافظات المملكة، لما يوفره من تجربة سياحية مميزة وإطلالات بانورامية خلابة على غابات عجلون.

 
 


