حركة سياحية نشطة في عجلون وسط دعوات لدعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات

قلعة عجلون
الجمعة، 15-05-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-    شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة، حيث استقطبت طبيعتها الخلابة وأجواؤها الربيعية المعتدلة أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف محافظات المملكة،

الذين توافدوا للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمواقع الطبيعية والسياحية، مستغلين اعتدال الطقس الذي تزامن مع تفتح الطبيعة. وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، إن المحافظة تشهد خلال فصل الربيع إقبالاً متزايداً من الزوار والسياح، لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية فريدة، مشيراً إلى أن المحمية توفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والأنشطة البيئية ومسارات المشي والإقامة البيئية، الأمر الذي يعزز من مكانة عجلون كوجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة.


وأضاف القضاة، أن المحمية تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للزوار والحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء الحرجي، مؤكداً أهمية تعزيز السياحة البيئية باعتبارها أحد روافد التنمية المحلية ودعم المجتمعات المحيطة.


وأكد عدد من أصحاب المشاريع السياحية، من بينهم الدكتورة ورود الخصاونة وحمزة شويات، أن الموسم الربيعي الحالي يشهد نشاطاً ملحوظاً في الحركة السياحية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، لا سيما المطاعم والأكواخ الريفية والمشاريع البيئية والحرفية.

 
 


