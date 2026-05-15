حركة سياحية نشطة في عجلون وسط دعوات لدعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة، حيث استقطبت طبيعتها الخلابة وأجواؤها الربيعية المعتدلة أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف محافظات المملكة،

الذين توافدوا للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمواقع الطبيعية والسياحية، مستغلين اعتدال الطقس الذي تزامن مع تفتح الطبيعة. وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، إن المحافظة تشهد خلال فصل الربيع إقبالاً متزايداً من الزوار والسياح، لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية فريدة، مشيراً إلى أن المحمية توفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والأنشطة البيئية ومسارات المشي والإقامة البيئية، الأمر الذي يعزز من مكانة عجلون كوجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة.



وأضاف القضاة، أن المحمية تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للزوار والحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء الحرجي، مؤكداً أهمية تعزيز السياحة البيئية باعتبارها أحد روافد التنمية المحلية ودعم المجتمعات المحيطة.