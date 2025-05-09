حركة سياحية نشطة في محافظة جرش

وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس خصص في موازنته للعام الحالي 9 ملايين و427 ألف دينار شملت 21 قطاعا من ضمنها قطاع السياحة، وذلك بهدف دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأكد العتوم أهمية الاستمرار بدعم قطاع السياحة وتأهيل الموقع الأثري والسياحي من خلال تجهيز بنية تحتية متكاملة لخدمة السائح سواء بالموقع الأثري والمسارات السياحية.
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