الجمعة 2025-05-09 06:50 م
 

حركة سياحية نشطة في محافظة جرش

اثار جرش
جرش
 
الجمعة، 09-05-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري-    شهدت المواقع السياحية والأثرية في محافظة جرش حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والسياح المحليين ومن الخارج ضمن برنامج (أردننا جنة).

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وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس خصص في موازنته للعام الحالي 9 ملايين و427 ألف دينار شملت 21 قطاعا من ضمنها قطاع السياحة، وذلك بهدف دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في التنمية الاقتصادية بالمحافظة.


وأكد العتوم أهمية الاستمرار بدعم قطاع السياحة وتأهيل الموقع الأثري والسياحي من خلال تجهيز بنية تحتية متكاملة لخدمة السائح سواء بالموقع الأثري والمسارات السياحية.

 
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