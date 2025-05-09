حركة سياحية نشطة في محافظة جرش

الوكيل الإخباري- شهدت المواقع السياحية والأثرية في محافظة جرش حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والسياح المحليين ومن الخارج ضمن برنامج (أردننا جنة).

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وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس خصص في موازنته للعام الحالي 9 ملايين و427 ألف دينار شملت 21 قطاعا من ضمنها قطاع السياحة، وذلك بهدف دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في التنمية الاقتصادية بالمحافظة.