الأربعاء 2025-03-26 02:31 م
 

حركة شرائية نشطة في عجلون استعدادا للعيد

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محافظة عجلون
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- تشهد المحلات التجارية والأسواق في محافظة عجلون حركة شرائية نشطة من قبل المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد.

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وعبر أصحاب محال تجارية وملابس وحلويات ومطاعم عن ارتياحهم لزيادة الحركة التجارية في الأسواق مع قرب حلول عيد الفطر، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال هذه الأيام من الشهر الفضيل، خصوصا على شراء الألبسة ومستلزمات العيد.


وأعلنت عدد من الدوائر الرسمية عن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد وتكثيف الجولات الرقابية قبيل عطلة العيد من اجل التسهيل على المواطنين وتيسير أمورهم والحد من الازدحامات ومنع الاحتكار.


بدوره ، أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات ان الدوائر المعنية بشؤون الصحة والسلامة العامة والبلديات تكثف جولاتها الميدانية خلال هذه الأيام قبيل عيد الفطر وعطلة العيد، إضافة الى تعزيز دوريات السير للتخفيف من الأزمات المرورية وإدامة أعمال النظافة.


ودعا الجميع للتعاون مع الجهود التي تبذل من قبل جميع الجهات المعنية، وعدم الاصطفاف المزدوج للمركبات الذي يعيق الحركة، وكذلك منع انتشار البسطات العشوائية، لا سيما في منطقة سوق الحسبة مقابل المسجد الكبير للتسهيل على المواطنين.

 
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