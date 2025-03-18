حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر

وقال أبو عاقولة اليوم الثلاثاء، إن حركة الشاحنات عبر "جابر" سواء كانت مغادرة أو قادمة محملة أو فارغة، زادت منذ بداية العام بنسبة 4 مرات مقارنة عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بتسهيلات وإجراءات اتخذتها المملكة بهذا الخصوص.
وأكد أن حركة الشحن ونقل البضائع، خاصة المركبات إلى سوريا من دول الخليج أو من خلال ميناء العقبة عبر الأراضي الأردنية تشهد حركة لافتة انعكست على أسطول الشاحنات العاملة بالمملكة علاوة على قطاعات اقتصادية أخرى مساندة.
وأشار الى أن عدد الشاحنات الأردنية أو الأجنبية التي خرجت أو دخلت الفارغة والمحملة، أو الترانزيت عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، بلغ 49679 شاحنة مقابل 12689 شاحنة لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أن الإدارات الجمركية والأمنية العاملة بمركز جمرك جابر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الشاحنات العابرة والقادمة بكل مهنية وسرعة وإنجاز معاملاتها وتسهيل عبورها، مشيرا الى وجود تنسيق كبير بين النقابة والجمارك لمعالجة أية ملاحظات قد تطرأ.
وأوضح أن قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بدأ ينعكس بشكل إيجابي على أسطول الشاحنات وتجارة الترانزيت، ما سيسهم بتعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين وبين دول أخرى.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
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