حركة عبور نشطة للشاحنات عبر المعابر الجمركية

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة وجود حركة نشطة غير مسبوقة لحركة الشاحنات في المراكز الجمركية البرية متجهة للسوق المحلي والترانزيت إلى سوريا ولبنان.

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وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن الإدارات الجمركية بالمراكز الحدودية تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الشاحنات القادمة للمملكة، مبينا أنه تم تعزيز المراكز بالكوادر والفرق العاملة لغايات سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل عبور الشاحنات، وتمديد ساعات العمل لإنجاز البيانات الجمركية.



ولفت الى أن عدد الشاحنات التي دخلت مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي وحتى أمس الجمعة بلغ 25010 شاحنات، مقابل 22874 شاحنة لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات التي خرجت من المركز خلال الفترة نفسها 23915 شاحنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 21804 شاحنات.



وبين أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر مركز حدود جابر التي تربط المملكة مع سوريا بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى أمس الجمعة 12760 شاحنة مقابل 3448 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات التي خرجت من المركز 13446 شاحنة مقابل 3548 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي.