 
السبت 2025-02-15 07:56 م
 

حركة عبور نشطة للشاحنات عبر المعابر الجمركية

مركز حدود العمري
مركز حدود العمري
السبت، 15-02-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة وجود حركة نشطة غير مسبوقة لحركة الشاحنات في المراكز الجمركية البرية متجهة للسوق المحلي والترانزيت إلى سوريا ولبنان.

اضافة اعلان


وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن الإدارات الجمركية بالمراكز الحدودية تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الشاحنات القادمة للمملكة، مبينا أنه تم تعزيز المراكز بالكوادر والفرق العاملة لغايات سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل عبور الشاحنات، وتمديد ساعات العمل لإنجاز البيانات الجمركية.


ولفت الى أن عدد الشاحنات التي دخلت مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي وحتى أمس الجمعة بلغ 25010 شاحنات، مقابل 22874 شاحنة لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات التي خرجت من المركز خلال الفترة نفسها 23915 شاحنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 21804 شاحنات.


وبين أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر مركز حدود جابر التي تربط المملكة مع سوريا بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى أمس الجمعة 12760 شاحنة مقابل 3448 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات التي خرجت من المركز 13446 شاحنة مقابل 3548 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي.


وتوقع أبو عاقولة أن تزيد حركة عبور الشاحنات إلى المملكة عبر المعابر الجمركية وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تشكر حماس بعد الإفراج عن الأسير تروفانوف

ارشيفية

فلسطين سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

غزة

فلسطين مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق مؤتمر حول التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا



 




الأكثر مشاهدة