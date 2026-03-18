الخميس 2026-03-19 06:16 ص

حركة نشطة في أسواق جرش استعدادًا لعيد الفطر

الأربعاء، 18-03-2026 09:36 م

الوكيل الإخباري-    تشهد أسواق محافظة جرش حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر، وسط استعدادات مكثفة من التجار والجهات الرسمية لضمان توفير جميع المستلزمات الغذائية والملبوسات والحلويات للمواطنين.

وقال محافظ جرش، مالك خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن جميع المواد الغذائية ومستلزمات عيد الفطر متوفر في أسواق المحافظة، مشيرا إلى تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق.


وأشار إلى تعزيز دوريات السير في المناطق التي تشهد ازدحامات، خاصة في وسط المدينة، لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين أثناء التسوق، داعيا المواطنين وأصحاب المحال إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات.

 
 


