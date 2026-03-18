حركة نشطة في أسواق جرش استعدادًا لعيد الفطر

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق محافظة جرش حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر، وسط استعدادات مكثفة من التجار والجهات الرسمية لضمان توفير جميع المستلزمات الغذائية والملبوسات والحلويات للمواطنين.

اضافة اعلان



وقال محافظ جرش، مالك خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن جميع المواد الغذائية ومستلزمات عيد الفطر متوفر في أسواق المحافظة، مشيرا إلى تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق.