حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الأحد، 22-02-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية اليوم الأحد، أولى إفطاراتها الرمضانية ضمن حملتها الإنسانية "سُلوان الأمل"، برعاية سمو الأميرة كرمة بنت محمد عباس بن علي، إيذاناً بانطلاق سلسلة من المبادرات التنموية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، تأكيداً لرسالتها في نشر الأمل وتعزيز قيم التكافل وترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة.

واستهدف الإفطار أكثر من 50 طفلاً من أبناء قطاع غزة الذين قدموا إلى المملكة لتلقي العلاج بعد الحرب الأخيرة، في مبادرة تعكس عمق التضامن الأردني وامتداده التاريخي تجاه الأشقاء، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل برعاية الأشقاء من غزة، والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.


وشكّل هذا الإفطار باكورة أنشطة حملة "سُلوان الأمل"، التي لن تقتصر على العاصمة، بل ستتواصل عبر سلسلة إفطارات وأنشطة إنسانية في عدد من محافظات المملكة، وبما يضمن اتساع دائرة الأثر ووصول الدعم إلى مختلف المجتمعات المحلية، تعزيزاً للعدالة في الوصول وترسيخاً لدور حرير كشريك تنموي فاعل على مستوى الوطن.

 
 


