حريق بمطعم في الزرقاء

وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اندلاع الحريق، في وقت تعامل الدفاع المدني مع الحادث.
واتى الحريق على اجزاء من المطعم فيما قامت كوادر الدفاع المدني باطفاء الحريق.
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