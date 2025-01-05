 
الأحد 2025-01-05 09:03 ص
 

حريق بمطعم في الزرقاء

لحظة اندلاع الحريق
لحظة اندلاع الحريق
الأحد، 05-01-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري- اندلع حريق بمطعم لإعداد الوجبات السريعة بشارع السعادة - الزرقاء.اضافة اعلان


وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اندلاع الحريق، في وقت تعامل الدفاع المدني مع الحادث.

واتى الحريق على اجزاء من المطعم فيما قامت كوادر الدفاع المدني باطفاء الحريق.
 
gnews

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