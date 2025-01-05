حريق بمطعم في الزرقاء

07:20 ص

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الوكيل الإخباري- اندلع حريق بمطعم لإعداد الوجبات السريعة بشارع السعادة - الزرقاء. اضافة اعلان





وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اندلاع الحريق، في وقت تعامل الدفاع المدني مع الحادث.



واتى الحريق على اجزاء من المطعم فيما قامت كوادر الدفاع المدني باطفاء الحريق.