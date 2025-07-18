حريق جرش.. تضرر أكثر من 1400 شجرة حرجية وخطة لإعادة التحريج

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد المناصير إن كوادر الدفاع المدني وبإسناد من سلاح الجو الملكي وقوات الدرك ومديرية زراعة جرش، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس في أحراش محافظة جرش، والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة.

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وأوضح المناصير أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا موسّعا للوقوف على ملابساته.



وأشار إلى أن الحريق ألحق أضراراً واسعة، حيث التهم ما يقدّر بـ 200 إلى 250 دونماً من الأحراش الطبيعية، وأدى إلى تضرر ما يزيد عن 1400 شجرة حرجية من الأنواع المحلية التي تشتهر بها غابات جرش، موضحاً أن الأرقام الدقيقة ستُحصر خلال اليومين القادمين بعد استكمال أعمال المسح الميداني.



وأكد المناصير أن السيطرة على الحريق تمت بجهود مشتركة واستخدام آليات متقدمة، إضافة إلى الدعم الجوي من الطائرات العمودية، ما أسهم في الحد من انتشار النيران رغم وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع.



وبيّن أن فرق الإطفاء تواصل حالياً أعمال التبريد ومراقبة بؤر النيران تحسباً لأي تجدد محتمل للحريق، في حين بدأت الفرق الفنية من وزارة الزراعة بإجراء تقييم شامل للأضرار تمهيداً لوضع خطة عاجلة لإعادة تحريج المواقع المتضررة.



وقال: "سيتم إعادة زراعة المنطقة بالأنواع الشجرية الأصيلة التي كانت مزروعة فيها، وفق خطة بيئية تراعي التوازن الطبيعي وتضمن استدامة الغطاء الحرجي"، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في حماية الغابات، وستكثف إجراءات الرقابة والتفتيش خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه معدلات الحرائق.