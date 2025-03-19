الوكيل الإخباري- نشب حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية ونتج عنه أضرار مادية وفق محافظ جرش فراس الفاعور.

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وقال الفاعور، الأربعاء، إن حريقا نشب داخل الوسط التجاري في أحد المحال التجارية ونتج عنه أضرار مادية ولم يتم تسجيل أي إصابات.