حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش

وقال الفاعور، الأربعاء، إن حريقا نشب داخل الوسط التجاري في أحد المحال التجارية ونتج عنه أضرار مادية ولم يتم تسجيل أي إصابات.
وأضاف الفاعور بأنه تم إغلاق الشارع داخل الوسط التجاري لحين الانتهاء من إطفاء وتبريد منطقة الحريق.
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