الأربعاء 2025-03-19 09:06 م
 

حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش

حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية
حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية
 
الأربعاء، 19-03-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   نشب حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية ونتج عنه أضرار مادية وفق محافظ جرش فراس الفاعور.

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وقال الفاعور، الأربعاء، إن حريقا نشب داخل الوسط التجاري في أحد المحال التجارية ونتج عنه أضرار مادية ولم يتم تسجيل أي إصابات.


وأضاف الفاعور بأنه تم إغلاق الشارع داخل الوسط التجاري لحين الانتهاء من إطفاء وتبريد منطقة الحريق.

 
 
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