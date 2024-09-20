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حريق في شارع الهاشمي بإربد

مركز دفاع مدني
دفاع مدني
الجمعة، 20-09-2024 08:33 م
الوكيل الإخباري-   ‏استجابت فرق الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد اليوم لحريق شب في مستودع تابع لاحد معارض المفروشات في محافظة اربد.اضافة اعلان


 وأوضح الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء التي تميزت بسرعة استجابتها وجاهزيتها العالية اخمدت الحريق في المستودع الذي احتوى على اثاث جاهز  قدرت مساحته ب(170) متر  في منطقة شارع الهاشمي.

‏ونتج عن الحريق اصابة سيدة بضيق في التنفس اثر استنشاقها للادخنة وتولت فرق الاسعاف  الاسعافات الاولية اللازمة لها ونقلها الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق.
 
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