الأربعاء 2026-07-15 02:41 م

حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة
حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة
 
الأربعاء، 15-07-2026 02:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، داخل مبنى سكني وتجاري في منطقة القويسمة بالعاصمة عمّان، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب .

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وسارعت كوادر الدفاع المدني وفرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات إخماد النيران والسيطرة عليها، للحيلولة دون امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.


ولا تزال الجهات المختصة تعمل في موقع الحادث، فيما لم تُعلن حتى اللحظة أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

 
 


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