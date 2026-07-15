حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

وسارعت كوادر الدفاع المدني وفرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات إخماد النيران والسيطرة عليها، للحيلولة دون امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.
ولا تزال الجهات المختصة تعمل في موقع الحادث، فيما لم تُعلن حتى اللحظة أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
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