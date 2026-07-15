حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، داخل مبنى سكني وتجاري في منطقة القويسمة بالعاصمة عمّان، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب .

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وسارعت كوادر الدفاع المدني وفرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات إخماد النيران والسيطرة عليها، للحيلولة دون امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.