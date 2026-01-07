حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق، اليوم، في أحد محال بيع قطع السيارات بمنطقة وادي الرمم في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان



وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري، أسفر الحريق عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأشاروا إلى أن الأجهزة المعنية حضرت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وباشرت التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.