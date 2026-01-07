حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو

وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري، أسفر الحريق عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأشاروا إلى أن الأجهزة المعنية حضرت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وباشرت التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.
حريق يأتي على محل قطع سيارات في وادي الرمم#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/wlC48m1S6U— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2026
-
أخبار متعلقة
-
البدور: بروتوكول لعلاج ونقل مرضى الجلطة الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة
-
صندوق التنمية والتشغيل باربد يمول مشاريع بـ 3 ملايين دينار
-
الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم
-
الحكومة تبدأ بصرف معونات لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية اليوم
-
رئيس الوزراء يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2026
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون اليوم أداء امتحاناتهم بمبحث علوم الحاسوب
-
الأمن العام: ضبط المشتبه به بإطلاق النار في معان والسلاح المستخدم
-
مؤسسة الإسكان تبحث مع "جايكا" التعاون بالتنمية الحضرية المستدامة