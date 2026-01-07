الأربعاء 2026-01-07 10:09 ص

حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 07-01-2026 09:23 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اندلع حريق، اليوم، في أحد محال بيع قطع السيارات بمنطقة وادي الرمم في العاصمة عمّان.

وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري، أسفر الحريق عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.


وأشاروا إلى أن الأجهزة المعنية حضرت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وباشرت التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

 

 

 
 


