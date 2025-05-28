حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

الوكيل الإخباري- أتى حريق، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة دير مسمار ببلدة راجب على أكثر من 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة والليمون والاسكدنيا والزيتون الرومي.

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وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية أطلقت تحذيرات في وقت سابق ودعوات لأصحاب الأراضي والمزارع من أجل حراثة أراضيهم وإزالة الأعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لسرعة انتشار النيران.