الأربعاء 2025-05-28 11:04 م
 

حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-    أتى حريق، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة دير مسمار ببلدة راجب على أكثر من 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة والليمون والاسكدنيا والزيتون الرومي.

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وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية أطلقت تحذيرات في وقت سابق ودعوات لأصحاب الأراضي والمزارع من أجل حراثة أراضيهم وإزالة الأعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لسرعة انتشار النيران.


وبين أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق، خصوصا خلال فصل الصيف.

 
gnews

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