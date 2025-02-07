حزب الاتحاد الوطني الأردني ونوابه يشاركون في وقفة الصويفية دعماً لمواقف الملك ورفضاً لتهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- شارك حزب الاتحاد الوطني الأردني ونواب الحزب في الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي أقيمت في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان، عقب صلاة الجمعة، رفضاً لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وتأكيداً على وحدة الموقف الوطني في دعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده المستمرة لحماية حقوق الفلسطينيين والتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع في المنطقة.



وشهدت الوقفة حضوراً واسعاً من مختلف الفعاليات الشعبية والحزبية، حيث رفع المشاركون الأعلام الأردنية، مجددين التأكيد على موقف الأردن الثابت في رفض أي مشاريع تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، ومشددين على أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الهوية الوطنية الأردنية.



وأكد نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني خلال مشاركتهم في الوقفة أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وسيظل في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، رافضاً أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على حساب أمنه واستقراره، مشيرين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الجهود الدبلوماسية والسياسية بحزم للدفاع عن القدس والمقدسات، ومواجهة أي مخططات تستهدف فرض واقع جديد في المنطقة.



كما شدد المشاركون على أن الأردنيين بمختلف توجهاتهم يقفون مع القيادة الهاشمية في رفض أي ضغوطات أو مشاريع تمس أمن الأردن أو حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الأردن لن يكون جزءاً من أي حلول تتجاهل الحقوق الفلسطينية، وأن موقفه الوطني والقومي راسخ وثابت في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وتأتي مشاركة حزب الاتحاد الوطني الأردني ونوابه في هذه الوقفة تأكيداً على الدور الوطني للحزب في دعم القضايا القومية والموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي حلول تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية التكاتف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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