حزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاءه للمشاركة الفاعلة في يوم العلم الأردني

وجّه الحزب دعوته لأعضائه عبر رسائل نصية رسمية، ومنشور نُشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن هذا اليوم الوطني يشكّل مناسبة لتجديد العهد مع الوطن والقيادة، وإبراز وحدة الصف الوطني.
وأكد الحزب في رسالته أن "حزب الاتحاد الوطني الأردني سيبقى دائمًا في مقدمة الصفوف المدافعة عن الهوية الأردنية، وعن الثوابت الوطنية التي يُجمع عليها أبناء الشعب الأردني."
وتأتي هذه الدعوة انسجامًا مع النهج الوطني الذي يتبناه الحزب، وحرصه الدائم على التفاعل مع المناسبات الوطنية بما يعكس روح الانتماء الصادق للوطن ورايته التي توحّد الأردنيين تحت ظل الراية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية
-
انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب
-
"اليرموك" تنظم مؤتمرا في أكسفورد حول الإعلام الرقمي
-
الكوفحي: بلدية إربد حققت إنجازات مالية وخدمية رغم التحديات
-
ورشة بالجامعة الهاشمية حول التميز والنجاح في الصناعات الدوائية
-
الأمير غازي يودع الرئيس الإندونيسي لدى مغادرته المملكة