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حزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاءه للمشاركة الفاعلة في يوم العلم الأردني

حزب الاتحاد الوطني الأردني
حزب الاتحاد الوطني الأردني
 
الإثنين، 14-04-2025 08:35 م
الوكيل الإخباري-   دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني أعضاءه في مختلف المحافظات إلى المشاركة الفاعلة في إحياء يوم العلم الأردني، وذلك من خلال رفع راية الوطن في مقرات الحزب، والمنازل، وعلى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.اضافة اعلان


وجّه الحزب دعوته لأعضائه عبر رسائل نصية رسمية، ومنشور نُشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن هذا اليوم الوطني يشكّل مناسبة لتجديد العهد مع الوطن والقيادة، وإبراز وحدة الصف الوطني.

وأكد الحزب في رسالته أن "حزب الاتحاد الوطني الأردني سيبقى دائمًا في مقدمة الصفوف المدافعة عن الهوية الأردنية، وعن الثوابت الوطنية التي يُجمع عليها أبناء الشعب الأردني."

وتأتي هذه الدعوة انسجامًا مع النهج الوطني الذي يتبناه الحزب، وحرصه الدائم على التفاعل مع المناسبات الوطنية بما يعكس روح الانتماء الصادق للوطن ورايته التي توحّد الأردنيين تحت ظل الراية الهاشمية.
 
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