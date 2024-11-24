حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود

وقد تابع الحزب ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، والذي أعلنت فيه عن إحباط محاولتي تسلل على الحدود الشمالية، ما أسفر عن مقتل شخص والقبض على ستة آخرين. إن هذا الإنجاز يثبت مرة أخرى جاهزية وكفاءة قواتنا المسلحة وقدرتها على التصدي لأي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
كما يدين الحزب بشدة الحادث المؤسف الذي تعرض له رجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في العاصمة عمان، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الأمن العام. إن مثل هذه الاعتداءات لا تمثل فقط تهديدًا لأمن الأفراد، بل تعد تعديًا صارخًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وإذ يؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني على ضرورة التصدي الحازم لكل من يحاول زعزعة استقرار المملكة، فإنه يدعو إلى تضافر جهود جميع أبناء الوطن في دعم الأجهزة الأمنية والتعاون معها بما يضمن سلامة الوطن واستقراره. كما يدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ورجاله.
حفظ الله الأردن وأبناءه وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
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