الخميس 2026-01-15 06:58 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في ندوة حوارية حول الوظيفة الاتصالية للأحزاب بعد الانتخابات

الخميس، 15-01-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري-   شارك حزب الاتحاد الوطني الأردني في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث، بعنوان:«الوظيفة الاتصالية للأحزاب في توجيه الرأي العام (ما بعد الانتخابات)»، والتي عقدت صباح يوم الخميس الموافق 15/1/2026، في قاعة محمود الكايد بمقر مركز الرأي للدراسات، التابع للمؤسسة الصحفية الأردنية الرأي.

ومثّل الحزب في هذه الندوة كلٌّ من الأمين العام للحزب السيد محمد فواز الخصاونة، وسعادة النائب جهاد العبوي نائب كتلة الاتحاد الوطني، حيث جاءت مشاركتهما تأكيدًا على حضور الحزب الفاعل في النقاشات الوطنية المرتبطة بتطوير العمل الحزبي وتعزيز دوره في المشهد السياسي الأردني.


وتناولت الجلسة الحوارية، التي أدارها مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث الأستاذ الدكتور صلاح العبادي، جملة من المحاور المرتبطة بدور الأحزاب السياسية في المرحلة اللاحقة للانتخابات، وبخاصة ما يتعلق بالوظيفة الاتصالية للأحزاب، وأثر الخطاب السياسي والإعلامي في توجيه الرأي العام، وبناء الثقة مع المواطنين، وتعزيز المشاركة السياسية الواعية.


وأكد ممثلو حزب الاتحاد الوطني الأردني خلال مداخلاتهم على أهمية الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى خطاب سياسي تواصلي مستدام، يعكس البرامج الحزبية الواقعية، ويستجيب لتحديات المرحلة، ويعزز من دور الأحزاب كشريك أساسي في الحياة العامة وصناعة القرار.


وتأتي مشاركة حزب الاتحاد الوطني الأردني في هذه الندوة ضمن سياق اهتمامه المتواصل بتطوير الأداء الحزبي، والانخراط في الحوارات الفكرية والمؤسسية التي تسهم في ترسيخ العمل الحزبي البرامجي، وتعزيز الثقافة السياسية، بما ينسجم مع متطلبات الدولة المدنية الحديثة ومسار التحديث السياسي في المملكة.

 


