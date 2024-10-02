حزب الاتحاد الوطني الأردني يشكل المحكمة الحزبية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القضايا الداخلية

وقد تشكلت المحكمة الحزبية من السادة التالية أسماؤهم:
1. القاضي السابق الأستاذ ليثي محمد العلاونة.
(رئيساً)
2. الأستاذ أيمن عمر عبدالهادي.
(نائب رئيس)
3. الأستاذ علاء أحمد القيسي.
4. الأستاذ عدوان أحمد المجالي.
5. الأستاذة نفين علي أصلان.
6. الأستاذ رعد عبدالله السرحاني.
وقد تقرر أن تكون الهيئة مكونة من خمسة أعضاء، على أن تباشر المحكمة أعمالها اعتباراً من تاريخ اليوم. وستتولى المحكمة الحزبية مهمة النظر في القضايا الداخلية للحزب والعمل على تسوية الخلافات بشكل عادل وشفاف، بما يساهم في تعزيز العمل الحزبي وتنظيم العلاقات الداخلية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها داخل الحزب.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أن تشكيل هذه المحكمة يأتي ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أقصى درجات النزاهة والعدالة في التعامل مع القضايا الحزبية، ما يعزز من مصداقية الحزب أمام أعضائه ومؤيديه.
-
أخبار متعلقة
-
ايقاف رفع الطاقة الاستيعابية لمجال تكنولوجيا المعلومات
-
مطابة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار
-
تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزير الخارجية: الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد
-
اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى
-
إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية
-
الفراية بزيارة مفاجئة لمكتبي أحوال وادي السير وصويلح - صور