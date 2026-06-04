الخميس 2026-06-04 11:59 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان

حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان
حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان
 
الخميس، 04-06-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-   يتشرف حزب الاتحاد الوطني الأردني بدعوتكم لحضور الحفل الذي يقيمه بمناسبة عيد الاستقلال والمناسبات الوطنية العزيزة،  ( عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش)، وذلك في مجمع الأشرفية الثقافي مقابل مسجد أبو درويش، مساء يوم 10 حزيران عند الساعة السادسة مساء.

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يحيي الحفل فرقة معان للفنون الشعبية حضوركم يشرفنا ويجسد معاني الاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية وتاريخه الوطني المجيد.

 
 


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