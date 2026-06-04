حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان

يحيي الحفل فرقة معان للفنون الشعبية حضوركم يشرفنا ويجسد معاني الاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية وتاريخه الوطني المجيد.
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