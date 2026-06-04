حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان

الوكيل الإخباري- يتشرف حزب الاتحاد الوطني الأردني بدعوتكم لحضور الحفل الذي يقيمه بمناسبة عيد الاستقلال والمناسبات الوطنية العزيزة، ( عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش)، وذلك في مجمع الأشرفية الثقافي مقابل مسجد أبو درويش، مساء يوم 10 حزيران عند الساعة السادسة مساء.

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