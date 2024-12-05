حزب الاتحاد الوطني يعقد ندوة بعنوان "قراءة شاملة بالموازنة"

الوكيل الإخباري - يعقد حزب الاتحاد الوطني الأردني، السبت المقبل، ندوة بعنوان "قراءة شاملة بالموازنة".

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وتستضيف الندوة التي تعقد بمقر الحزب الساعة الخامسة مساءً، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب رانيا أبو رمان والخبير الاقتصادي عبدالعزيز صدقة، فيما يدير الندوة الدكتور طارق أبو الراغب.