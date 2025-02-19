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حزب الاتحاد الوطني ينظم دورة تدريبية مجانية حول التحقق من الأخبار والتعامل مع الإعلام

حزب الاتحاد الوطني
حزب الاتحاد الوطني
الأربعاء، 19-02-2025 04:03 م
الوكيل الإخباري-    في إطار جهوده لتعزيز الوعي الإعلامي ومكافحة التضليل المعلوماتي، ينظم حزب الاتحاد الوطني دورة تدريبية مجانية بعنوان "كيفية التعامل مع الإعلام والتحقق من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك يومي 24 و25 فبراير، من الساعة 5:00 حتى 6:30 مساءً في مقر الحزب.اضافة اعلان


وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في تحليل الأخبار، التحقق من مصداقية المعلومات، والتعامل بوعي مع وسائل الإعلام، خاصة في ظل الانتشار الواسع للأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية.

وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادة مشاركة معتمدة من منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث، مما يضيف قيمة علمية وتوثيقية لهذه التجربة التدريبية المميزة.

وأكد الحزب أن التسجيل المسبق إلزامي لحضور الدورة، التي تُقدم مجانًا، داعيًا المهتمين إلى التواصل مع إدارة الحزب على الرقم (0779900220) للحصول على مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لتعزيز الثقافة الإعلامية وترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.
 
gnews

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