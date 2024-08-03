حزب تيار الاتحاد الوطني يلتقي بأعضاء نادي الأمير علي للصم في إربد

وأكدت أبو سمرة على أهمية وجود ممثلين يفهمون قضايا ذوي الإعاقة ويعملون من أجل تحقيق حقوقهم، خاصةً في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الأردن، حيث لا يزال بعض الأفراد من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات في الحصول على حقوقهم الأساسية مثل النقل والتعليم والصحة.
من جانبه، رحب رئيس النادي، السيد عمر الطرزي، وأعضاء الهيئة الإدارية بالسيدة رائدة أبو سمرة ووفد الحزب، الذي ضم السيد مشهور ومترجم لغة الإشارة، السيد عاصم عناية. وأعرب الطرزي عن إعجابه ببرنامج الحزب واهتمامه بملف ذوي الإعاقة، معلناً عن خطط لتوسيع نشر برنامج الحزب في إقليم الشمال، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع حاشد الأسبوع المقبل يضم رؤساء النوادي والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة.
ويذكر ان حزب الاتحاد الوطني يحمل أفكار استراتيجية متعددة من ضمنها تشكيل قاعدة شبابية قيادية في مختلف المحافظات للوصول الى مختلف الفئات العمرية واشراكهم في معالجة القضايا الوطنية والتصدي للتحديات التي تواجه المواطن.
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