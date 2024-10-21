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حزن بالوسط التربوي برحيل المعلمة رولا القواسمي

البقاء لله
البقاء لله
الإثنين، 21-10-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   فُجع الوسط التربوي  برحيل المعلمة رولا القواسمي عن عمر يناهز  الـ ٣٥ عاما إثر جلطة دماغية .

ونعت مديرية قصبة عمان المعلمة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":"بمزيد من الحزن و الاسى يتقدم  مدير التربية والتعليم السيد نهار القضاة والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة لوفاة المعلمة رولا القواسمي من مدرسة البتراء الأساسية ، سائلين الله عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته و يدخلها فسيح جناته و ان يلهم اهلها الصبر و السلوان ".

كما نعت مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية للبنات/عمان ،  ومدرسة البتراء الأساسية المعلمة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل .

واستذكر زملاء ومقربون مناقب المعلمة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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