حزن بالوسط التربوي برحيل المعلمة رولا القواسمي

الوكيل الإخباري- فُجع الوسط التربوي برحيل المعلمة رولا القواسمي عن عمر يناهز الـ ٣٥ عاما إثر جلطة دماغية .



ونعت مديرية قصبة عمان المعلمة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":"بمزيد من الحزن و الاسى يتقدم مدير التربية والتعليم السيد نهار القضاة والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة لوفاة المعلمة رولا القواسمي من مدرسة البتراء الأساسية ، سائلين الله عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته و يدخلها فسيح جناته و ان يلهم اهلها الصبر و السلوان ".



كما نعت مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية للبنات/عمان ، ومدرسة البتراء الأساسية المعلمة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل .



واستذكر زملاء ومقربون مناقب المعلمة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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