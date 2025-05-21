حزن في إربد بعد وفاة الشاب ربيع التميمي

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب ربيع عصام التميمي.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الشاب التميمي " 32" عاما توفي اثر حادث مؤسف في إربد.