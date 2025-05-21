الأربعاء 2025-05-21 12:27 ص
 

حزن في إربد بعد وفاة الشاب ربيع التميمي

ربيع عصام التميمي
ربيع عصام التميمي
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب ربيع عصام التميمي.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الشاب التميمي " 32" عاما توفي اثر حادث مؤسف في إربد.

 

وسيشيع جثمانه غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الاحنف بن قيس التميمي في هام الى مقبرة البلدة.

 

   

 
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