 
الأربعاء 2024-11-13 11:33 ص
 

حزن في البلقاء بعد وفاة العميد الدكتور فواز الوريكات

العميد الدكتور فواز عواد الوريكات "رحمه الله"
العميد الدكتور فواز عواد الوريكات "رحمه الله"
الأربعاء، 13-11-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري- نعى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة البلقاء العميد الدكتور فواز عواد الوريكات "أبو دوجان" والذي وافته المنية أمس الثلاثاء .اضافة اعلان


وعبر النشطاء عن حزنهم على وفاة الدكتور الوريكات ،  والذي يعتبر أحد أعمدة العلم في جامعة مؤتة والجامعات الأردنية .

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلقاء صور الدكتور فواز الوريكات مع عبارات الحزن والصدمة والترحم عليه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.


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