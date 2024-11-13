حزن في البلقاء بعد وفاة العميد الدكتور فواز الوريكات

وعبر النشطاء عن حزنهم على وفاة الدكتور الوريكات ، والذي يعتبر أحد أعمدة العلم في جامعة مؤتة والجامعات الأردنية .
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلقاء صور الدكتور فواز الوريكات مع عبارات الحزن والصدمة والترحم عليه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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