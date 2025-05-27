حزن في الهاشمية بعد وفاة الشاب أنس المعاني .. القصة كاملة

وتم نقل الشاب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث دخل العناية المركزة ومكث فيها نحو أربعة أيام في حالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته، ما أثار موجة حزن عارمة بين أهله وأصدقائه وأبناء منطقته.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه العالية وتعاملَه الطيب، ومؤكدين أنه كان مثالًا للشاب الخلوق والمحبوب بين الجميع.
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