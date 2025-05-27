حزن في الهاشمية بعد وفاة الشاب أنس المعاني .. القصة كاملة

01:03 م

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الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء بعد وفاة الشاب أنس المعاني، متأثرًا بإصابته في حادث سير مؤلم، حيث تعرّض لحادث صدم من قبل "قلاب" بينما كان واقفًا بشكل تام على جانب الطريق. اضافة اعلان





وتم نقل الشاب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث دخل العناية المركزة ومكث فيها نحو أربعة أيام في حالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته، ما أثار موجة حزن عارمة بين أهله وأصدقائه وأبناء منطقته.



ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه العالية وتعاملَه الطيب، ومؤكدين أنه كان مثالًا للشاب الخلوق والمحبوب بين الجميع.

