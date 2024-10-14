حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالبة رشا الزبيدي

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة رشا عطا الزبيدي بحادث دهس أليم في الموقر بالعاصمة عمان.
وفي التفاصيل ان الشابة رشا طالبة في جامعة العلوم الإسلامية بكلية الفقه الشافعي توفيت في أول يوم دراسي لها
ونعت جامعة العلوم الإسلامية الطالبة الزبيدي سائلين الله ان يتغمدها بواسع رحمته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسها ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .
ووقع حادث دهس امس الاحد نتج عنه وفاة الطالبة رشا الزبيدي وإصابة أخرى.
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