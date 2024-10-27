حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالبة سيلين العجلوني

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة سيلين محمود العجلوني في إربد.

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ووفق مقربون أن سيلين العجلوني طالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تدرس تخصص طب الأسنان وتوفيت اثر حادث سير مؤسف اليوم الاحد.

ونعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة الطالبة سيلين محمود العجلوني من كلية طب الأسنان.