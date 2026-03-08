الأحد 2026-03-08 09:01 ص

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالب ياسر نمر

يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
الطالب ياسر نمر
 
الأحد، 08-03-2026 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب ياسر مصطفى علي نمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى امس السبت في محافظة العقبة.

ونعت مدرسة العقبة الثانوية للبنين طالبها ياسر مصطفى علي نمر، من طلبة الصف الثاني عشر في الحقل الصحي، معربة عن بالغ حزنها لوفاته.

وتفاعل طلبة المدرسة مع خبر الوفاة داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

 
 


