حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالب ياسر نمر

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب ياسر مصطفى علي نمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى امس السبت في محافظة العقبة.



ونعت مدرسة العقبة الثانوية للبنين طالبها ياسر مصطفى علي نمر، من طلبة الصف الثاني عشر في الحقل الصحي، معربة عن بالغ حزنها لوفاته.

اضافة اعلان