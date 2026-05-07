الخميس 2026-05-07 12:16 م

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين

وفيق محمد الشيخ حسين
توفيق محمد الشيخ حسين
 
الخميس، 07-05-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أخصائي الجهاز الهضمي المعروف على مستوى الوطن العربي، وأحد حفظة القرآن الكريم، الدكتور توفيق محمد الشيخ حسين.

اضافة اعلان


واستذكر ناشطون الفقيد مسيرته الطبية والإنسانية، مشيرين إلى دوره البارز في علاج المرضى ومساهماته في الأبحاث الطبية، إضافة إلى جهوده في جبر خواطر المحتاجين ومساعدة الكثير من المرضى.


كما أشادوا بدوره في التفقيه في علوم القرأن الكريم وتجويده من خلال الإشراف على حلقات التعليم.


ويُعد الدكتور توفيق الشيخ من الأسماء المعروفة في مجال أمراض الجهاز الهضمي.


ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد ابن رشد بمنطقة المدينة الرياضية.


وتداول رواد مواقع التواصل عبارات النعي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مستذكرين مواقفه الإنسانية وسيرته الطيبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

أخبار محلية الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

أخبار محلية إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

وفيق محمد الشيخ حسين

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين

حكك

فيديو منوع ماهو أكبر عدو للغدة الدرقية

خححخم

فيديو منوع تعرف على العلامات الخطيرة التي تخبرك بها أظافرك ..

تعبيرية

المرأة والجمال الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026

متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر

أخبار الشركات متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر



 
 






الأكثر مشاهدة

 