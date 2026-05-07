حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أخصائي الجهاز الهضمي المعروف على مستوى الوطن العربي، وأحد حفظة القرآن الكريم، الدكتور توفيق محمد الشيخ حسين.

واستذكر ناشطون الفقيد مسيرته الطبية والإنسانية، مشيرين إلى دوره البارز في علاج المرضى ومساهماته في الأبحاث الطبية، إضافة إلى جهوده في جبر خواطر المحتاجين ومساعدة الكثير من المرضى.



كما أشادوا بدوره في التفقيه في علوم القرأن الكريم وتجويده من خلال الإشراف على حلقات التعليم.



ويُعد الدكتور توفيق الشيخ من الأسماء المعروفة في مجال أمراض الجهاز الهضمي.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد ابن رشد بمنطقة المدينة الرياضية.