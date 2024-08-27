حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم في إربد- صورة

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن المعلم قاسم عبيدات توفي اثر اصابته بالسرطان.
وأضافوا أنه كان يعمل كمدرس لغة عربية، وعرف بحسن السيرة والسلوك.
و نعاه عدد كبير من طلابه وزملائه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جنانه ، وان يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.
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