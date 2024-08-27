 
الثلاثاء 2024-08-27 11:11 ص
 

 

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم في إربد- صورة

إنا لله وإنا اليه راجعون
إنا لله وإنا اليه راجعون
الثلاثاء، 27-08-2024 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة المعلم قاسم سليمان عبيدات في محافظة إربد .

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن المعلم قاسم عبيدات توفي اثر اصابته بالسرطان.

وأضافوا أنه كان يعمل كمدرس  لغة عربية،  وعرف بحسن السيرة والسلوك.

و نعاه عدد كبير من طلابه وزملائه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده  بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جنانه ، وان يلهم أهله و ذويه  الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 


Image1_82024279033963136395.jpg

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

منوعات لا تنسوا.. شاهدوا "موكب الكواكب".. قبل شروق شمس الغد

تعبيرية

أخبار محلية هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل.. ولا إنترنت لليوم الثالث

دخان متصاعد جراء قصف مناطق في غزة

فلسطين 4 شهداء ومصابون في قصف شرق دير البلح

من المصدر

منوعات سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

"أ.ف.ب"

عربي ودولي في زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل بكين

تعبيرية

أسواق ومال الذهب نحو تحطيم أرقام قياسية.. هذه الأسعار المتوقعة حتى عام 2025

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في اللغة العربية التطبيقية



 


الأكثر مشاهدة