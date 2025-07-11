الجمعة 2025-07-11 12:45 ص
 

حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطالب مُعتصم البستنجي بعد انهاءه امتحانات التوجيهي

معتصم البستنجي
معتصم البستنجي
 
الجمعة، 11-07-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على  مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة طالب التوجيهي معتصم البستنجي في الكرك.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالب البستنجي "توجيهي 2006" وتقدم للامتحانات هذا العام لرفع معدله.

وبينوا انه توفي بسبب جلطة مفاجئه بعد انتهائه من التقدم لامتحانات التوجيهي.

 وأضافوا ان الدفن في مقبرة منشية ابو حمور بعد صلاة الجمعة والعزاء في قاعة الحاج عبدالله البستنجي.
 
 
gnews

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