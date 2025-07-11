حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطالب مُعتصم البستنجي بعد انهاءه امتحانات التوجيهي

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالب البستنجي "توجيهي 2006" وتقدم للامتحانات هذا العام لرفع معدله.
وبينوا انه توفي بسبب جلطة مفاجئه بعد انتهائه من التقدم لامتحانات التوجيهي.
وأضافوا ان الدفن في مقبرة منشية ابو حمور بعد صلاة الجمعة والعزاء في قاعة الحاج عبدالله البستنجي.
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