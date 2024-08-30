حزن يعقب وفاة الشاب أسامة الخوالدة بحادث مؤسف

05:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701327 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توفي التلميذ العسكري في جامعة مؤتة اسامة الخوالدة اثر حادث سير مؤسف فجر اليوم الجمعة . اضافة اعلان





وشاركت مديرية الشرطة المجتمعية بتشيع جثمان الراحل الخوالدة ودفنه في مقبرة بلدة بلعما في محافظة المفرق.



ونقل مدير إدارة التدريب العميد زيد الخالدي أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



ونعى نشطاء مواقع التواصل ومقربون فقديهم الراحل الشاب اسامه الخوالدة مستذكرين مناقبه وحسن خلقه .



انا لله وانا اليه راجعون