حزن يعم جامعات الأردن بعد وفاة 4 طلاب بأول أسبوع دراسي

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة 4 طلاب جامعيين بحوادث منفصلة خلال أول اسبوع دراسي لهم . اضافة اعلان





حيث نعت الجامعة الهاشمية يوم أمس وفاة الطالب الجامعي ايهم جرادات من كلية العلوم الصيدلانية اثر حادث سير مؤسف .



وقال خال الطالب سطام الجرادات لـ "الوكيل الاخباري" ان ايهم توفي اثر حادث سير مؤسف في منطقة الجبيهة .



واضاف ان ايهم يبلغ من العمر 21 عاما يدرس دكتور صيدلي في السنة الثالثة .



نعاه خاله بكلمات مؤثرة قائلا :" ماذا نقول فيك يا ايهم وما هي الكلمات التي تعين على وصفك ! لكن ذكرك وعطر سيرتك سابقة وسيخلد ذكرك يا ايهم لن ننساك .. نأسف على فراقك يا ايهم الذي لطالما كان صاحب خلق. واخلاقه يعرفه كل بعيد قبل القريب هو طالب بالسنه الثالثة في الجامعة الهاشمية كلية العلوم الصيدلانية كان ايهم طموحاً صاحب هدف يحمل على عاتقه حلماً ان يكمل دراسته وان يضع بصمته لكنا نبشرك انها وضعت يا ايهم ..ولا نزكيك يا ايهم على الله لكنك كنت كثير العطاء بكل معاييره مواضبا على صلاتك باراً بوالديك .. لكن ارادة الله بأن يصطفيك عنده وانا على فراقك يا ايهم لمحزونون .. اسال الله ان يجعله في جنات النعيم وانا و اهله وذويه نحتسبه عند الله .. سائلين المولى ان يصبر ابويه ..وان بجبر ويربط على قلوبهم .. وداعا ايهم الى جنات الخلد"



كما نعت الجامعة الهاشمية يوم أمس وفاة الطالبة شهد الزواهرة من كلية الاداب والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى اثر مرض عضال .



وكانت قد نعت جامعة العلوم الإسلامية الطالبة رشا الزبيدي من كلية الفقه الإسلامي، التي غيبها الموت في أول يوم دراسي لها نتيجة حادث دهس أليم، أدى إلى دخول صديقتها ساجدة الجبور في غيبوبة، لتتوفى هي الأخرى يوم أمس .



و نعى مقربون وأصدقاء الطالبتين ذاكرين طيب خلقهما وحسن اثرهما